Maioria das corporações de bombeiros de Coimbra está 100% operacional

A maioria das 24 corporações de bombeiros dos 17 municípios do distrito de Coimbra, 21 de voluntários e três de sapadores, está 100% operacional, apesar de existirem oito casos de infetados pelo coranavírus, revelou a federação distrital.

De acordo com dados revelados à agência Lusa por Fernando Carvalho, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Coimbra, na quinta-feira estavam ao serviço no distrito um total de 1.780 bombeiros dos quadros de comando e corpo ativo, 488 dos quais profissionais e 1.292 voluntários.

“Nas 24 corporações, 14 continuam a laborar a 100%, nove entre os 75% e os 100% e uma entre os 50% e os 75%. Há 29 bombeiros que não estão ao serviço, 21 voluntários, seis profissionais e dois de equipas de intervenção permanente”, disse Fernando Carvalho.

Nestes 29 casos, o dirigente precisou que há oito bombeiros infetados pelo novo coravírus que estão em isolamento profilático, número que classificou de “residual”, outros em quarentena e alguns fora de serviço por assistência a filhos menores.

Sobre os meios à disposição das corporações face à pandemia de covid-19, embora assumindo que a situação “não é a ideal”, Fernando Carvalho assinalou que tem havido “um esforço muito significativo” da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e das próprias associações humanitárias em dotar os corpos de bombeiros com materiais de proteção.

“Inicialmente, como em todo o lado, no início desta situação, não estávamos minimamente preparados, mas tem havido um esforço para existirem cada vez mais equipamentos. Já foram feitas entregas de material e para a semana esperamos mais uma”, declarou.

Entre o material já entregue aos 24 corpos de bombeiros de Coimbra contam-se, segundo Fernando Carvalho, um total de 5.290 máscaras de proteção de vários tipos, aventais, óculos, luvas e outros equipamentos.

Também a comunidade intermunicipal da Região de Coimbra, que representa os 17 municípios do distrito, para além da Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu), fez chegar às 27 corporações da sua área territorial cerca de 300 litros de produtos desinfetantes, “o que dá cerca de 10 litros por corpo de bombeiros”, frisou o presidente federativo.