Mafra dá a volta ao marcador e conquista vitória em Tondela

O Mafra conquistou hoje três importantes pontos, graças a uma reviravolta em casa do Tondela (2-1), em jogo da 25.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Daniel dos Anjos inaugurou o marcador (11 minutos), Loide Augusto (38) fez o empate e Pité (56), ex-jogador do Tondela, deu a vitória ao Mafra (14.º), que se mantém provisoriamente seis pontos acima dos lugares ‘perigosos’ da tabela, enquanto o Tondela (sétimo) se mantém com 32.

Daniel dos Anjos inaugurou o marcador (11 minutos), com um remate rasteiro à entrada da grande área do Mafra, pouco depois de ter desperdiçado, de cabeça, uma primeira oportunidade.

O Mafra reagiu de imediato, com Pité a desperdiçar uma boa oportunidade, numa recarga a uma defesa incompleta de Babacar Niasse, mas acertou nas malhas laterais.

Depois do ‘susto’, o Tondela teve duas boas oportunidades, ambas por Rafael Barbosa (15 e 22), que contudo não conseguiu bater Samu.

O Mafra voltou a tentar o empate, mas Loide Augusto (25 e 35) não conseguiu ultrapassar Babacar Niasse, ao contrário do que aconteceu aos 38 minutos, quando o angolano fez o empate, vendo o cartão amarelo após festejar junto da claque do Tondela.

Na segunda parte, o Mafra entrou a pressionar mais e, após algumas tentativas falhadas, Pité (56), de cabeça, colocou o clube do distrito de Lisboa em vantagem.

O Mafra não baixou a pressão e a vantagem no marcador não aumentou porque Babacar Niasse negou os golos a Fati (63 e 76), Pité (70) e Lucas (88).

O lance mais perigoso do Tondela na segunda parte aconteceu já em tempo de compensação (90+3), com Telmo Arcanjo a rematar com perigo, mas o golo foi evitado por Chriso.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, Tondela, Viseu.

Tondela – Mafra: 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Daniel dos Anjos, 11 minutos.

1-1, Loide Augusto, 38.

1-2, Pité, 56.

Equipas:

– Tondela: Babacar Niasse, Jota, Manu Hernando, Ricardo Alves (Marcelo Alves, 61), Tiago Almeida, Pedro Augusto (Tomislav Strkalj, 67), Bebeto (Rúben Fonseca, 78), Naoufel Khacef, Telmo Arcanjo, Daniel dos Anjos e Rafael Barbosa.

(Suplentes: Philip Tear, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Marcelo Alves, Bruno Cuba, Rodrigo Fajardo, Rúben Fonseca, Betel Munhungo e Tomislav Strkalj).

Treinador: Tozé Marreco.

– Mafra: Samu, Diga, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos (Ousmane Diao, 19), Edwin Vente, Chriso, Leonardo (Leandrinho, 89), Loide Augusto (Lucas, 78), Pité (Miguel Sousa, 78), Fati e Pedro Lucas (Diogo, 78).

(Suplentes: Renan, Diogo, Lucas, Gui Ferreira, João Goulart, Leandrinho, Ousmane Diao, Vítor Gabriel e Miguel Sousa).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Augusto (35), Loide Augusto (39), Telmo Arcanjo (44), Jota (69), Bebeto (75), Rafael Barbosa (76), Babacar Niasse (82) e Miguel Sousa (83). Cartão vermelho direto para Tozé Marreco (ao intervalo).

Assistência: 962 espetadores.