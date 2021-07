Luís Fidalgo (PSD) quer que Carregal do Sal volte a ser “pilar de referência”

O advogado Luís Fidalgo candidata-se à presidência da Câmara de Carregal do Sal pelo PSD para ajudar o concelho a voltar a ser um “pilar de referência” importante na região.

O candidato, que já exerceu vários cargos autárquicos – nomeadamente vice-presidente da autarquia, entre 2009 e 2013, pelo PSD – justificou ter aceitado o desafio porque a sua consciência o obriga a não desistir da sua terra e das suas gentes.

Segundo Luís Fidalgo, que adotou como slogan “Rumo à Mudança”, trata-se de uma candidatura “suprapartidária, agregadora e abrangente”.

Àqueles que, “por falta de outro argumento”, invocam que já integrou candidaturas do PS, do PSD e do CDS, o advogado responde que nunca teve “outras pretensões políticas que ultrapassassem o território” do concelho de Carregal do Sal.

“Nunca vi qualquer obstáculo, nas condições passadas, em aceitar integrar tais candidaturas. Vejo até com uma ponta de orgulho que todos tenham sempre reconhecido em mim as competências e os atributos para desempenhar os cargos para que fui convidado e aos quais, então, me candidatei”, referiu.

A perda de população que se tem “acentuado substancialmente” no concelho e o facto de o número de maiores de 65 anos aumentar significativamente em relação à faixa etária mais jovem estão entre as suas principais preocupações.

“Em nome dos nossos filhos e netos, não me conformo com esta situação cuja progressão, necessariamente, terá que ser invertida”, frisou.

Neste âmbito, o emprego e oportunidades “para a fixação e realização pessoal, familiar, formativa e profissional” dos mais jovens, bem como “políticas de captação de investimentos e de criação de emprego qualificado, nomeadamente com novas políticas de gestão dos parques industriais”, são algumas das suas prioridades.

Luís Fidalgo promete também apostar no “comércio local e demais atividades produtivas locais”, na educação e em “políticas sociais que articulem os apoios aos mais necessitados e vulneráveis e respondam às suas verdadeiras necessidades”, entre outras medidas.

O PS “roubou” a cadeira ao PSD em 2013, com uma lista encabeçada por Rogério Abrantes. Com Atílio dos Santos Nunes impedido de se recandidatar após ter cumprido seis mandatos, Rogério Abrantes conseguiu convencer o eleitorado.

No concelho, são também já conhecidos como candidatos Paulo Catalino (PS), Hermínio Marques (BE) e Rogério Abrantes (Cidadãos Independentes pelo Concelho do Carregal).