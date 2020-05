Lucios com projetos de oito milhões de euros na indústria

Dois grupos internacionais escolheram a Lucios para consolidar a sua presença em Portugal, com novas e maiores instalações. Os projetos das fábricas da Saint-Gobain, na Maia, e da Brintons, em Vouzela, reforçam a aposta da construtora no segmento industrial.

Na Maia, é a multinacional Saint-Gobain, dedicada à produção de materiais inovadores, a contar com a Lucios Engenharia e Construção para aumentar a sua capacidade produtiva no nosso país. O projeto da Saint-Gobain Abrasivos, a rondar os 5,3 milhões de euros, contempla a construção de raiz de uma nova unidade de produção dedicada aos produtos abrasivos.

Esta fábrica, cuja obra vai iniciar-se durante o mês de maio, terá 8.945 m2 e capacidade para receber cerca de 200 trabalhadores. Este é um projeto “chave na mão”, em que a Lucios aplica o seu know how não só à construção, mas também à conceção e execução do projeto, de forma a permitir ao cliente que se foque apenas no seu negócio.

Já em curso está a ampliação de uma outra fábrica, propriedade da Brintons – Indústria de Alcatifas, Lda. Em Vouzela, as instalações desta empresa vão ser ampliadas, com uma unidade dedicada à tinturaria e fiação com capacidade para 60 postos de trabalho. O projeto levado a cabo pela Lucios tem um valor aproximado de 3 milhões de euros.

A empresa integra o Grupo Brintons Limited, dedicado à produção de alcatifas para os mais prestigiados locais, como palácios, hotéis, navios, casinos e aeroportos. Com mais de 230 anos de história, tem fábricas no Reino Unido, Polónia, Índia e Portugal.

Estes são dois exemplos da aposta da Lucios no setor industrial, que vem juntar-se à extensa carteira da construtura em projetos de habitação, hotelaria ou serviços. A Lucios tem reforçado a sua resposta às elevadas exigências técnicas e funcionais da indústria e adaptado as soluções apresentadas às especificidades de cada fábrica.