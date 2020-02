Leis de jogo e ética no futebol no Académico de Viseu

O Académico de Viseu em parceria com a Sapienta realizou, no passado sábado, uma formação interna sobre as “Leis de Jogo e Ética no Futebol” com Pedro Henriques e Vitor Santos.

Nesta ação foi possível, mais uma vez, reforçar a importância do conhecimento, que requer uma constante atualização.

Pedro Henriques, ex-árbitro de futebol, partilhou muita da sua experiência e explicou as alterações às Leis de jogo. Um momento muito participativo por partes dos treinadores presentes. Vitor Santos abordou a ética no desporto e os comportamentos positivos e negativos que se observam, diariamente, no desporto. Um tema pertinente e na ordem do dia.

Este evento consistiu numa ação de formação contínua destinada a treinadores, pais, atletas, psicólogos, professores, responsáveis de coletividades e clubes, entre outros profissionais que trabalham no meio da formação desportiva, assim como, o público em geral.