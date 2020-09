LBP expressa sentidas condolências

Na sequência do trágico falecimento de Pedro Daniel Ferreira, Bombeiro de 1.ª e chefe da EIP do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, por asfixia no decorrer do combate a um incêndio rural ocorrido esta tarde na localidade de Antelas, concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, a Liga dos Bombeiros Portugueses expressa publicamente à Família enlutada, à Direcção, ao Comando, e a todos os Bombeiros o mais profundo sentimento de respeito e solidariedade neste momento tão difícil, com um abraço de amizade e pesar. Pedro Ferreira tinha 38 anos de idade, era casado e deixa um filho de oito anos.

Cumprindo a directiva nacional emitida pela LBP aos seus associados em Agosto de 2013, todas as Associações/Corpos de Bombeiros colocam as bandeiras a meia haste, a partir de hoje e até ao final do dia do funeral do Bombeiro Pedro Ferreira, como forma de sentida homenagem nacional ao Soldado da Paz falecido em serviço.

O Presidente

Jaime Marta Soares

Comandante