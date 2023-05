Largo das Carvalhas de Mangualde foi requalificado

O Largo das Carvalhas, considerado um dos mais emblemáticos espaços públicos de Mangualde, foi requalificado de forma a permitir o “verdadeiro usufruto público, em condições de segurança, conforto, usabilidade e acessibilidade por todos”, anunciou a câmara.

“A requalificação do Largo das Carvalhas é uma aposta na melhoria das condições para os seus habitantes e para quem visita o centro urbano de Mangualde”, considerou o arquiteto e urbanista responsável pelo projeto, José António Lopes.

Segundo a Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu, “para além da requalificação do desenho urbano e reconfiguração do espaço público, o projeto previu a construção de um edifício de apoio sanitário e de manutenção”.

“A reorganização do espaço, mantendo a possibilidade de utilização para aparcamento automóvel, potenciou uma capacidade de 84 lugares, desta forma estruturados e organizados de modo compatível com o uso polivalente qualificado do espaço público, por outras funções e utilizadores”, acrescentou.