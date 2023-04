Lançamento de livro sobre Miguel Torga no Museu Municipal de Resende

A Câmara Municipal de Resende, no norte do distrito de Viseu, anunciou num comunicado de imprensa, que o museu municipal vai acolher o lançamento da obra “Fragas – Homenagem a Miguel Torga nos 25 anos da sua morte”.

“A obra conta com a participação de 63 colaboradores, com prefácio do professor Adriano Moreira. “Fragas”, é um projeto de resistência e resiliência de se ser transmontano, que nasce da vontade de manter viva a memória do escritor”, descreveu o comunicado de imprensa.

O lançamento da obra está agendado para esta quarta-feira, pelas 18:00, no auditório do Museu Municipal de Resende.