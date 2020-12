Lançado Movimento “MAIS PENEDONO”

José Ângelo Pinto anunciou , dia 17 de Dezembro de 2020, o lançamento do movimento MAIS PENEDONO, que

pretende apoiar uma candidatura independente e de pessoas independentes, oriundas de todos os setores sociais

do concelho de Penedono, para apresentar uma candidatura forte e ganhadora às eleições autárquicas de 2021, com o objetivo de vir a ser o próximo Presidente da Camara Municipal de Penedono.

O ano de 2020, que vai terminar dentro de alguns dias, foi especialmente difícil, para todos, com a pandemia causada pelo Covid 19 e com as enormes dificuldades na gestão das suas consequências. É um ano em que a união, o esforço em prol da comunidade, a abnegação, a consistência de comportamentos e a liderança pelo exemplo foram decisivos para que muitas pessoas conseguissem sobreviver, física e psicologicamente. São estas pessoas que o

movimento “MAIS PENEDONO” pretende captar para as suas fileiras, de forma a que possam

participar na vida pública e ajudar a desenvolver o seu concelho.

As pessoas não são ilhas isoladas, vivem, trabalham, labutam e celebram juntas e em comunidade. Em Penedono há muitas comunidades e felizmente há muitas pessoas preocupadas com o futuro, porque em Penedono a sociedade é constituída por boas pessoas trabalhadoras, honestas, diligentes e preocupadas. Por sabermos que há mesmo muitos

Penedonenses que estão preocupados com o futuro de Penedono, este anúncio bem cedo vem garantir que, em Penedono, vai continuar a haver gente que, de modo absolutamente determinado e abnegado, defenderão este concelho com toda a força.

O anúncio da candidatura refere que José Ângelo Pinto afirmou “Quero que saibam que podem

contar com todo o meu empenho e dedicação para ajudar a desenvolver Penedono e que, a partir de agora, com toda a força de ser candidato assumido e também com essa responsabilidade, não deixarei de estar presente em todas as circunstâncias em que possa fazer a diferença para as pessoas de Penedono.”

Instado a explicar porque faz o anúncio tão cedo, a quase um ano das eleições, José Ângelo Pinto explicou: “Faço-o bem cedo, a quase um ano das eleições, por cinco razões principais: Por responsabilidade, pelas pessoas, pela definição de outros candidatos e listas, por Penedono e pela integração democrática das pessoas de Penedono. Responsabilidade porque os negócios e responsabilidades de grande dimensão, quer económica quer social, que tenho em diversas instituições e entidades do concelho, muitas delas em representação de pessoas que têm fobia

aos políticos e que acham que todas as ações que os políticos fazem é no seu próprio interesse,

este anúncio é a melhor maneira de ficar bem claro que sou candidato e que, por isso, me escusarei, a partir de agora, de participar em todos os processos de decisão empresariais que possam envolver ou vir a envolver o Município de Penedono em todas as empresas e instituições em que me manterei a trabalhar até à formalização da candidatura, altura em que deixarei de exercer todo e qualquer cargo executivo em empresas que tenham ligação a Penedono. No caso de ser eleito, abdicarei de todos os cargos e funções privadas e dedicar-me-ei a melhorar as condições de vida de todos os Penedonenses, conforme é a obrigação de qualquer pessoa que seja eleita para estas nobres funções.”

Prosseguiu de seguida a explicação: “Pelas Pessoas porque todos aqueles que me apoiam e que muito me têm incentivado a dar este passo merecem saber que estou a trabalhar desde já para este objetivo e que vou contar, não só com o apoio, mas também com a ajuda abnegada de todos. Não tendo uma estrutura pré organizada fica bem mais fácil encontrar as pessoas certas para cada função em listas que vou organizar e que vão ser, acima de tudo, compostas pelas pessoas certas para as funções certas. Ora para criar e organizar uma equipa ganhadora, diversa, com competência, dedicação e profissionalismo é preciso tempo e maturidade, que não é viável de criar a pouco tempo de eleições. Por isso, aqueles com quem já conto e que contam comigo sabem desde já que serei candidato em toda e qualquer circunstância. Sabem que a decisão está tomada e conhecem-me bem para saber que uma vez decidido a fazer algo não desisto nunca, pelo que podem contar comigo até à vitória.”

O candidato explicou que pela “definição de outros candidatos e listas quer dizer que os partidos

políticos que vão ter que decidir quais as listas que vão apoiar merecem saber cedo que estamos

na corrida e que estamos na corrida para a ganhar. Em Penedono as organizações partidárias

são deficientes, sendo difícil de encontrar pessoas que militem e se disponham a abdicar do seu

conforto para trabalharem abnegadamente para um partido, seja ele qual for. Não procurando

o apoio ativo de nenhum partido, o nosso movimento de cidadãos vai aceitar apoios dos partidos

que entendam por bem apoiar-nos. Ora para decidirem qual a estratégia que vão ter para a

nossa terra os partidos precisam de saber quem são os candidatos e por isso faz sentido informar

todos, desde já, que serei candidato.”

No que se refere à quarta razão “Por Penedono”, o candidato afirmou “Penedono e as pessoas

de Penedono precisam de saber que a terra vai continuar a ter alguém que, de modo

absolutamente determinado e abnegado, vai defendê-la com toda a força. A terra e a nossa

gente. A todos os níveis. Para lá de estabelecermos desde já uma natural continuidade das

muitas coisas que foram bem feitas no passado, vamos estabelecer um plano, concreto e

detalhado, para potenciar o desenvolvimento de Penedono. E para isso precisamos do

envolvimento dos penedonenses. Que só se envolvem se souberem em quê e por isso agora já

sabem.

Finalmente José Ângelo Pinto explicou que a quinta razão “pela integração democrática” é

baseada na necessidade de construir “um plano para o desenvolvimento de Penedono, que

vamos procurar conceber em detalhe até ao lançamento das eleições em Agosto de 2021, será

baseado num levantamento estratégico que já está a ser desenvolvido por uma equipa

especializada e para o qual peço a ajuda de todos.”

O candidato explicou depois que o faz porque “estou cá para ganhar por Penedono. Porque

quero fazer muito e bem feito. Porque quero, acima de tudo, melhorar a vida das pessoas. E,

para isso é necessário: Mais pessoas, Mais empresas e Mais Território.”

Finalmente, o candidato apelou a uma ampla participação das pessoas no movimento

MaisPenedono e ao registo dos interessados em www.maispenedono.pt/voluntario para

fazerem parte do futuro de Penedono!