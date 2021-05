Lançado concurso para Requalificação e Musealização da Casa do Passal

A Câmara Municipal de Carregal do Sal acaba de lançar o concurso público para a

Requalificação e Musealização da Casa do Passal.

O anúncio foi publicado em Diário da República com o preço base de 1 107 000,00€

mas a sua Requalificação e Musealização prevê um investimento total de 1.232.247,56€, dos

quais 1.047.410,42€ são comparticipados pelo FEDER, no âmbito da candidatura

oportunamente apresentada ao Programa Operacional (PO) Regional Centro 2020,

enquadrando-se no “Eixo 7 Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR).

A intervenção prevista integra a empreitada de conservação e valorização do interior

da Casa e de toda a Quinta, bem como a sua musealização, através da criação/instalação de

um Centro Interpretativo, pelo que as intervenções essenciais serão:

• Desativações, desmontes, demolições e remoções;

• Impermeabilização, isolamentos e coberturas;

• Revestimento de paredes, paredes divisórias, tetos e tetos falsos;

• Pinturas e acabamento final;

• Carpintarias, fornecimento e execução de armários;

• Fornecimento e montagem de caixilharias;

• Instalação de plataforma elevatória;

• Arranjos exteriores ao edifício

• Aquisição/instalação de mobiliário

• Aquisição/instalação de equipamentos técnicos e expositivos: meios de

comunicação low tech e high tech em que se inclui infraestruturação multimédia

permitindo uma grande flexibilidade de transmissão de informação áudio, vídeo,

com alguma interatividade.

Assim:

 No piso da cave estarão as instalações técnicas ao funcionamento do edifício. A

solução integra no pequeno jardim circundante à casa como acesso pela cota

baixa e com ventilação superior por gradil metálico à cota do jardim. No interior

cria-se o espaço de chegada do elevador doméstico e as áreas para apoio à

manutenção do edifício. No espaço de maior dimensão instala-se um

compartimento para o acervo e tratamento de elementos entretanto recolhidos e

passíveis de incorporar as exposições;

 No piso 0 ficará a receção e exposição: aqui integra-se o maior número de funções

públicas e de carácter mais coletivo e aberto. A entrada cerimonial e centrada no corpo

principal da casa para um uso mais solene é mantida e a antiga garagem será

transformada em auditório ao nível térreo e, no nível superior, como espaço de apoio

(copa, vestiários dos funcionários e um pequeno espaço de apoio/arrumos à

preparação das exposições temporárias). A receção será instalada no volume da

cozinha complementada pela cafetaria, loja e bilheteira e será o ponto de partida e

chegada dos visitantes, num percurso mais u menos circular;

 O piso 1 será totalmente dedicado às Exposições;

 O piso 2 será o Centro de documentação e serviço educativo: aqui será criado um

centro de documentação/biblioteca. No espaço de entrada deste centro de

documentação será criada uma claraboia com iluminação artificial indireta numa

referência direta à antiga capela/altar que ali terá existido e que era iluminada por

telhas de vidro.

A intervenção agora colocada a concurso prevê, em termos construtivos, privilegiar a

utilização da madeira ao nível dos pavimentos e paredes e a criação de tetos com o

sistema tradicional de “saia e camisa” na generalidade dos espaços, sendo que, nos

espaços mais nobres e/ou especiais será reproduzido o teto original com recurso à

documentação fotográfica e desenhada existente.

Após a operação de Requalificação e Musealização da Casa do Passal, a gestão e

funcionamento do espaço recai sobre três entidades: Fundação Aristides de Sousa

Mendes, Direção Regional da Cultura do Centro e Município de Carregal do Sal, de acordo

com o respetivo Protocolo, assinado no dia 17 de dezembro de 2020, em cerimónia

presidida pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca, em plena Casa do Passal, em Cabanas

de Viriato.