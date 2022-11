LAMEGO: Regulamento de incentivo à natalidade publicado em DR

O regulamento municipal de incentivo à natalidade do município de Lamego, que vai atribuir 1.600 euros por cada nascimento, foi hoje publicado em Diário da República.

“Se a criança tiver um ou mais irmãos, que façam parte do mesmo agregado familiar, o valor a atribuir será majorado e o valor a pagar será de 2.000 euros”.

Este subsídio poderá ser atribuído desde que a criança se encontre registada como natural de alguma das freguesias de Lamego e que os requerentes residam no concelho, no mínimo, há doze meses contínuos (contados anteriormente à data do nascimento da criança).