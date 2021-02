Lamego – Identificado por furto em residência

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, dia 5 de fevereiro, identificou um homem de 56 anos por furto em residência, no concelho de Lamego.

No âmbito de um furto ocorrido no dia anterior, os militares da Guarda, após a recolha de indícios no local do crime, efetuaram várias diligências policiais que levaram à identificação do suspeito e à recuperação de várias peças em ouro e de 200 euros em numerário.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.