Lamego – Crime de abandono de animais de companhia

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego, no dia 26 de novembro, identificou um homem de 74 anos, pela prática do crime de abandono de animais de companhia, no concelho de Lamego.

No seguimento de uma ocorrência de ataque de cães a ovelhas, foi possível identificar um homem por falta do dever especial de cuidado na detenção de uma cadela, uma vez que colocou em causa o seu bem estar e a sua vida. O animal encontrava-se doente e a ser assistido numa clínica veterinária, tendo, entretanto, sido retirado pelo seu dono sem ter alta médica, alojando-o em local onde não estavam salvaguardadas todas as condições de bem estar, tendo o animal vindo a morrer. No seguimento das diligências, foi ainda possível apurar que o cão em questão nunca tinha sido sujeito por parte do detentor a qualquer tipo de tratamento profilático (vacinação e desparasitações).

O cadáver do animal foi recolhido e entregue no Canil Municipal de Lamego, onde aguarda decisão para realização de necropsia.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.