Lamego comemora Dia Internacional do Voluntariado

“Lamego Voluntária em tempos COVID-19” é o mote da iniciativa.

Numa parceria conjunta do Lamego Com_Tigo, Obra Kolping de Portugal, Delegação

de Lamego da Cruz Vermelha Portuguesa e do Município de Lamego, dia 4 de

dezembro, pelas 14h30, no auditório da Obra Kolping, decorrerá uma mesa redonda

entre instituições do concelho que pretende sensibilizar a comunidade para a

importância do voluntariado e, atendendo ao contexto, refletir sobre as estratégias

adotadas de adaptação à pandemia.

O formato da iniciativa privilegia a troca de experiências das instituições, enquanto

promotoras de voluntariado, partilhando, por isso, experiência e informação sobre

uma área nobre e tão relevante como esta, tanto mais num momento em que os

desafios são muitos e as dinâmicas são, forçosamente, diferentes do que eram, pelas

exigências que a realidade, marcada pela COVID-19, implica para todos.

Destinada à comunidade local, mas principalmente para voluntários, ou futuros

voluntários, bem como instituições que promovem voluntariado, a iniciativa será

transmitida nas plataformas digitais do Lamego Com_Tigo. Todos os interessados em

assistir à mesa redonda deverão inscrever-se no formulário disponível no link

bit.ly/diadovoluntariado2020 , sendo, posteriormente, contactados pela organização

com informações sobre como assistir.

Esta mesa redonda surge no âmbito do Dia Internacional do Voluntariado, uma

efeméride assinalada desde 1985, pelas Nações Unidas, sendo celebrado no dia 5 de

dezembro, com o objetivo de incentivar e valorizar o serviço voluntário em todo

mundo.

Recorde-se que o “Lamego Com_Tigo” é cofinanciado pelo PO ISE, Portugal 2020 e

União Europeia, pelo Fundo Social Europeu, tendo como organismo intermédio o

Instituto da Segurança Social. A Obra Kolping de Portugal é a promotora do projeto,

tendo o Município de Lamego como parceiro.