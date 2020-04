“Lamego Ajuda” reforça apoio social a idosos

O Município de Lamego já levou a casa de trinta famílias bens alimentares essenciais e medicação, algumas em situação de isolamento social e sem retaguarda familiar, permitindo assim que continuem confinadas e evitem qualquer risco de contágio. Os munícipes que requerem este tipo de ajuda têm, sobretudo, idade superior a 65 anos, sofrem de algumas patologias como a diabetes e hipertensão, e as suas áreas de residência cobrem praticamente todo o concelho, revela o relatório social elaborado até ao momento sobre o programa “Lamego Ajuda”.

A juntar a isto, muitos cidadãos têm procurado apoio psicológico através da linha de atendimento, assegurada por uma técnica especializada que presta apoio emocional.

Devido à ameaça à saúde pública associada ao novo coronavírus, os munícipes que necessitam destas medidas de auxílio devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil (tel: 254 095 000/ email: lamego.ajuda@cm-lamego.pt). Esta linha de atendimento funciona, nos dias úteis, entre as 9h e as 12 horas e entre as 14h e as 16 horas.

O atual programa “Lamego Ajuda” não substitui o trabalho efetuado por outras equipas multidisciplinares a operar neste território, nem o apoio social concedido regularmente pelas IPSS’s, nomeadamente no âmbito alimentar e outras valências domiciliárias.