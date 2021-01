Lafões conta com um novo portal de divulgação da região

E se a região de Lafões tivesse um portal com informação local, notícias, eventos, onde comer, onde dormir, o que visitar, a gastronomia, os produtos da região e desse a conhecer a história, o património natural e histórico num só local?

Com um portal assim, onde agrega tudo sobre Oliveira de Frades, Vouzela e S. Pedro do Sul, numa só página, a região só fica a ganhar com a atração de visitantes e também dar a conhecer às gentes locais tudo sobre os três concelhos, incluindo notícias e eventos.

Sairão enriquecidos todos os agentes locais e potenciais turistas dada a visibilidade.

A página é: visitlafoes.pt