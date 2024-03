Lactalis compra grupo Sequeira & Sequeira, dona dos Lacticínios do Paiva

A Lactalis em Portugal, da multinacional francesa, assinou um acordo para a aquisição do grupo português Sequeira & Sequeira, detentora da empresa Lacticínios do Paiva com fábrica em Lamego, sem avançar o valor da operação.

Em comunicado de imprensa, a empresa assumiu que “a Lactalis em Portugal e os acionistas do grupo Sequeira & Sequeira assinaram um acordo para a aquisição, pela Lactalis, do grupo Sequeira & Sequeira, incluindo a empresa Lacticínios do Paiva e todos os seus outros negócios e atividades”.

O Grupo Sequeira & Sequeira, refere, tem como sócios os irmãos José e António Sequeira, que deram continuidade ao negócio do seu pai e fundaram em 1986, em Vouzela, distrito de Viseu, o distribuidor de produtos alimentares com o mesmo nome.

“Este acordo com um dos principais grupos de laticínios do mundo é um reconhecimento do grande empenho dos trabalhadores da Sequeira & Sequeira e da Lacticínios do Paiva, bem como da qualidade excecional das suas operações e produtos”, defenderam os sócios Sequeira.

Na nota de imprensa, os dois irmãos assumiram terem “a certeza de que a Lactalis continuará o desenvolvimento das suas atividades e será fundamental para explorar futuras oportunidades de crescimento”.

No documento, o grupo lembra que adquiriu, em 1992, a Lacticínios do Paiva, fundada em 1933 e que produz, na sua fábrica de Lamego, no norte do distrito de Viseu, “queijos reputados e de alta qualidade que vão desde os tradicionais queijos flamengos e curados até ao queijo fresco, sob a marca mais reconhecida: Paiva”.

Desde a aquisição, referiu, a Lacticínios do Paiva “evoluiu de uma empresa regional para um dos principais produtores independentes de queijo em Portugal” e, em 2008, o grupo internacionalizou-se com a distribuição em Cabo Verde e Moçambique.

“Estamos encantados com a integração destes dois negócios de base familiar e que partilham os mesmos valores”, defende na nota de imprensa o diretor geral da Lactalis Portugal, Miguel Romão.

Segundo este responsável, esta aquisição “possibilitará à Lactalis o desenvolvimento da produção e comercialização de queijos nacionais, complementando assim a atual oferta de produtos lácteos em Portugal”.

“A distribuição e exportação dos nossos produtos sairão também fortalecidas com a aquisição”, justifica Miguel Romão que dirige a empresa que distribui em Portugal, entre outras marcas a Parmalat e Président.

O acordo entre as duas empresas, descreve a nota de imprensa, “inclui a Lacticínios do Paiva e a sua fábrica bem como as atividades de distribuição do grupo Sequeira e Sequeira em Portugal, Cabo Verde e Moçambique”.

“Integrará 270 colaboradores que se juntarão aos atuais 450 que trabalham para a Lactalis em Portugal. A Lactalis passará também a contar com duas fábricas em Portugal”, contabiliza o documento.

Segundo a nota enviada, esta transição “está ainda sujeita à condição de ser emitida uma decisão de não oposição por parte das entidades competentes, no que se refere ao controlo de operações de concentração”.