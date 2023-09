Juntas de Freguesias de Viseu assinam protocolos de colaboração do projeto “Informática para Seniores”

Juntas de Freguesia do concelho de Viseu vão, hoje, celebrar protocolos de colaboração com a câmara municipal no âmbito do projeto “Informática para Seniores”.

Estarão presentes na cerimónia as juntas de Freguesia de Abraveses, de Bodiosa, do Campo, de Cavernães, de Côta, de Fragosela, de Orgens, de Ranhados, da União de Freguesias de S. Cipriano e Vil de Souto, de S. João de Lourosa, de Silgueiros e de Ribafeita.

O projeto “Informática para Seniores” tem como objetivo “a promoção de medidas de combate a problemas inerentes ao processo de envelhecimento” e a resolução do problema de falta de utilização das tecnologias de informação e comunicação, atendendo ao “inexistente investimento nas tecnologias mais adequadas ou adaptadas às necessidades reais dos idosos”.