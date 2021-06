José Costa é o novo presidente do Instituto Politécnico de Viseu

O Instituto Politécnico de Viseu (IPV) elegeu hoje, com 23 dos 30 votos possíveis, José Costa presidente da instituição para o quadriénio 2021/2025, que quer “mais envolvimento” do estabelecimento na região, disse à agência Lusa.

“Mais envolvimento na região é nitidamente o maior propósito, ou seja, a nossa inserção na comunidade tem de ser potenciada, obrigatoriamente, e essa relação tem de ser profícua em termos de maior capital social, neste caso estudantes, para o instituto”, afirmou José Costa.

O novo presidente do IPV foi eleito, hoje, com 23 votos dos 30 conselheiros com direito a voto, frente aos sete arrecadados por João Monney Paiva, presidente neste último quadriénio, que cessa agora funções.

Em declarações à agência Lusa, José Costa disse que, atualmente, “todas as instituições de ensino superior mitigam os estudantes em todos os lados” e este é também um dos objetivos da sua presidência e, por isso, quer “criar relações de proximidade” na região.

“Relações com os municípios, com as comunidades intermunicipais, com as escolas secundárias, profissionais, no sentido de capitalizar a vinda desses estudantes para o nosso Instituto”, especificou.

Uma captação que no seu entender “só desta forma é que se consegue, com a proximidade, para, no futuro, ter mais estudantes”, isto, enquanto se “quer também um instituto mais atrativo”.

“Queremos um Instituto onde o talento se possa fixar, onde as empresas possam vir buscar esse talento, mas precisamos de ter uma conjugação de esforços entre o que é o mundo académico e o mundo da comunidade com empresas, com instituições públicas e privadas para sedimentar isto e sustentar o Instituto”, reforçou.

José Costa, 59 anos, doutorado em Ciências da Saúde, é, “há quase 20 anos”, professor coordenador da Escola Superior de Saúde, onde tirou a licenciatura e, mais tarde, fez uma segunda licenciatura na Faculdade de Medicina Dentária, da Universidade Católica de Viseu.

“Tenho a experiência dos dois mundos, o ensino público e privado. Sou natural de Viseu e sempre me envolvi em inúmeras atividades na região e acredito que tenha granjeado ao longo dos anos conhecimento e empatia para chegar aqui”, disse.

Há quatro anos José Costa também se tinha candidatado ao cargo, em eleições com três candidatos, mas perdeu, por um voto, para João Monney Paiva, hoje o seu único adversário na disputa da liderança do IPV nos próximos quatro anos.

“Voltei a candidatar-me, porque foi um apelo da comunidade académica que, ao longo dos quatro anos, foi sempre solicitando a minha disponibilidade para equacionar nova candidatura. Sempre disse que poderia equacionar se fosse um elemento agregador para a instituição, se não, não faria sentido”, sublinhou.

Dos projetos que estão em curso, José Costa assegurou que “haverá continuidade nos quais existe o assumir da responsabilidade do Instituto” e “o que está bem é para melhorar e os aspetos que estão menos bem” vão ser algo de discussão.

“São aqueles que temos de dialogar com as escolas, com as pessoas, com os estudantes, com os colaboradores no sentido de vermos o que é melhor para a instituição”, prometeu o presidente eleito que, na sua apresentação, assumiu “a comunicação como base” de todo o trabalho.