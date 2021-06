Jornadas Europeias da Arqueologia 2021

No âmbito das Jornadas Europeias da Arqueologia (18,19 e 20 de junho), o Museu Municipal Soares de Albergaria e o Município de Carregal do Sal, promovem visitas guiadas ao Circuito Pré-histórico Fiais/Azenha.

Cumprindo as regras emanadas pela DGS, estas atividades darão a conhecer o rico património arqueológico do nosso concelho, sensibilizando também os intervenientes, para a importância da sua preservação.

A inscrição é grátis mas obrigatória.

Mais informações: 232960404 ou museu@cm-carregal.pt