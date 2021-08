Rali Vinho da Madeira 2021

EM ESTILO DE BALANÇO

JORNADA MADEIRENSE SATISFATÓRIA PARA A ARC SPORT

Renault Clio Rally 4 com estreia nacional positiva

Ricardo Teodósio a 4 pontos da liderança do CPR

A luta pelo título ficou mais intensa e Ricardo Teodósio recuperou pontos em

relação à liderança do Campeonato de Portugal de Ralis. Agora continua na 2ª

posição, mas apenas a 4 pontos do líder. Miguel Correia voltou a assinar uma

prova positiva, logo atrás dos favoritos, enquanto Paulo Neto voltou a evoluir

bastante na condução do Skoda em asfalto.

O campeão de ralis dos Açores, Luís Miguel Rego abandonou já perto do final

da prova, devido a problemas mecânicos no Skoda, estando já focado no Rali

de Santa Maria, prova pontuável para o campeonato açoriano, que se disputa

já no próximo fim de semana.

Um dos focos essenciais da edição deste ano do Rali da Madeira, foi a estreia

absoluta em Portugal do Renault Clio Rally 4. A ARC Sport confiou ao piloto

madeirense João Silva, há muito ligado à equipa de Aguiar da Beira, a

condução do novo carro, que acabou por ser bastante produtiva nos exigentes

troços de asfalto da Madeira.

Após o Rali da Madeira, Ricardo Teodósio e José Teixeira somam 84 pontos,

menos 4 que o líder do campeonato. Para a equipa algarvia está tudo em

aberto na discussão do título de 2021.

“Queria fazer um rali melhor, mas não foi possível. Alterações constantes

das condições atmosféricas, com chuva e muito nevoeiro condicionaram

a nossa prestação e dificultaram ao máximo a escolha de pneus, devido à

mudança constante do estado do piso. Estamos em 2º lugar do

campeonato, a 4 pontos do nosso objetivo e continuamos bastante

confiantes”, disse Ricardo Teodósio.

Miguel Correia e António Costa assinaram uma prova regular, terminando na

6ª posição do Campeonato de Portugal de Ralis e ocupando, após a prova

madeirense, o 6º lugar do campeonato.

Paulo Neto e Vítor Hugo alcançaram mais um objetivo no progresso que tem

vindo a fazer aos comandos do Skoda Fabia R5. Desta vez as condições

atmosféricas acabaram por ser um encorajamento para outro tipo de condução.

“Diverti-me bastante a fazer quilómetros. Melhor é difícil e com calma

vamos fazendo a necessária adaptação ao carro, sempre em condições

diferentes. Não me posso queixar, embora pudesse ter feito melhores

tempos, mas andámos sempre sem arriscar, numa luta constante contra

nós próprios. O carro esteve 5 estrelas, não fosse ele assistido pela ARC

Sport”, concluiu Paulo Neto.

O Campeão dos Açores fez questão de estar presente no Rali da Madeira.

Luís Miguel Rego mudou tudo para esta prova. Estreou como navegador

Hugo Magalhães e tripulou um Skoda Fabia R5 diferente do seu, que já se

encontra preparado para o Rali de Santa Maria. Desta vez os objetivos não

foram alcançados, abandonando a prova a 3 troços do fim.

“Aprendemos muito nesta prova, um rali exigente e sempre muito

competitivo. Independentemente do abandono, foi uma experiência que

considero positiva, para além dos Açores terem marcado presença na

prova, o que considero sempre importante. Antes de entrar para a

segunda passagem pelo troço de Câmara de Lobos, o carro ficou

constantemente em aceleração e a temperatura do motor bastante alta.

Foi pena, porque já estávamos perto do fim. Agora só quero pensar no

Rali de Santa Maria”, disse Luís Miguel Rego.

Conhecedor como ninguém dos troços da ilha da Madeira, João Silva estreou

o Renault Clio Rally 4 da ARC Sport em provas portuguesas. Acompanhado

por Rui Rodrigues, o piloto garante que é um carro com futuro.

“Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Foi assim o primeiro contacto

com o Renault, um carro que sem dúvida vai ter futuro. No início do rali o

desconhecimento do carro, condicionava algumas decisões sem saber

qual ia ser o resultado. Para o fim da prova, apliquei-me ao máximo e as

coisas começaram a ser mais racionais e confiantes, embora não existam

referências para o andamento do carro nos troços da Madeira. Para o

último troço, devido às condições atmosféricas, a escolha de pneus não

foi a indicada. Foi uma experiência positiva”, concluiu João Silva.

Em estilo de balanço, e já fora das emoções da prova, a ARC Sport sai da

Madeira com conclusões positivas em relação à estreia do Renault Clio Rally 4

e também mais perto da liderança do CPR.

“Um balanço que acaba por ser positivo, lamentando, no entanto, a

desistência do Luís Rego. Em termos de campeonato está tudo em aberto

para a segunda metade, e todas as nossas equipas tiveram um

comportamento fantástico ao longo da prova. Quero sublinhar também a

estreia positiva do Renault e agradecer ao João Silva o seu empenho,

bem como a todos os elementos da ARC Sport, como é seu timbre”,

afirmou Augusto Ramiro.