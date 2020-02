Jogos com Fronteiras” assinalam Dia Mundial da Luta Contra o Cancro em Resende

O Município de Resende assinalou o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, no dia 9 de fevereiro, com a atividade “Jogos com Fronteiras”, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de Resende.

A iniciativa, que contou com 72 participantes, divididos por 21 equipas, traduziu-se numa tarde bem divertida, onde as equipas ultrapassaram vários desafios e obstáculos que apelaram à reflexão sobre o papel individual de cada um na luta contra o cancro e sensibilizaram para a importância de hábitos de vida saudável na prevenção desta doença.

As três melhores equipas classificadas, que receberam uma medalha de participação e um cabaz de alimentos saudáveis, foram:

1.º – Sónia Silva, Fernando Silva, Lara Silva e António Silva;

2.º – Hélio Cardoso, Hélio Júnior Cardoso, Isabel Sá e José Carlos Sá;

3.º – João Sala, Gabriela Sala, Pedro Pinto e Dinis Melo.

Durante o evento, o Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, referiu que “melhor alimentação e prática de exercício físico contribuem para a prevenção e ajudam na luta contra o cancro que é a segunda causa de morte em todo o mundo”. Acrescentou, ainda, que “é necessário sensibilizar a população para a implementação de hábitos de vida saudáveis no dia a dia, não só nos adultos, mas nas crianças”.

No final, o Município ofereceu um lanche saudável a todos os participantes e ao público presente.

Com esta iniciativa o Município pretendeu consciencializar, inspirar e mobilizar a população para a importância da manutenção de estilos de vida saudáveis, como forma de combater a doença.