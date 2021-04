João Pinheiro ambicioso para a segunda época no desporto automóvel

Castelo Branco – Concluído o ano de estreia no desporto automóvel, João Pinheiro entra em 2021 com vontade de continuar a crescer enquanto piloto e procura melhorar os seus resultados. O piloto de Castelo Branco arranca para a segunda temporada da sua carreira e renova a aposta no Campeonato de Portugal de Kartcross. O objectivo do jovem de 17 anos é continuar a crescer e discutir posições mais acima na tabela classificativa. Campeão nacional de iniciados no ano de estreia no desporto automóvel, João Pinheiro está de pedra e cal no kartcross e quer continuar a evolução que começou em 2020. Depois de uma temporada muito positiva, o jovem albicastrense volta a escolher o La Base RX01, um kartcross construído em Espanha, para subir mais degraus no campeonato. A consistência que João Pinheiro evidenciou no primeiro ano de competição permitiu-lhe aprender bastante as especificidades da modalidade. No segundo ano, quer capitalizar essa experiência e dar continuidade a um processo que só se concretiza com a competição. “Entro no campeonato de 2021 com o espírito de continuar a aprender porque um ano não serve para saber tudo, nem sobre o carro, nem sobre o campeonato. Assim, a prioridade é ganhar essa experiência e crescer como piloto. Além disso, quero andar mais à frente na classificação”, assumiu. Com resultados entre o sétimo e o 12º posto da geral durante a primeira temporada, João Pinheiro olha mais para cima. Contudo, sabe que estabelecer uma meta não é simples. “Este ano há carros novos, há novos pilotos e há, também, pilotos que já correram e estão de regresso. Por isso, o nível vai disparar. Perante isto, creio que definir um objectivo de andar, constantemente, entre os cinco primeiros, é demasiado ambicioso. Mas acredito que posso correr com regularidade no top-ten”, esclareceu. Nesta época, que arranca já entre os dias 23 e 25 deste mês, em Lousada, João Pinheiro volta a competir ao volante do La Base RX01. Este kartcross é propulsionado por um motor Honda 600cc e conta com uma caixa de seis velocidades sequencial. Calendário do Campeonato de Portugal de Kartcross 23 a 25 de abril – Campeonato Portugal Ralicross | Kartcross | Super Buggy Lousada

14 a 16 de maio – Campeonato De Portugal De Ralicross – Montalegre I

11 a 13 de junho – 47º Ralicross De Sever Do Vouga

23 a 25 de julho – Campeonato De Portugal De Ralicross – Montalegre II

3 a 5 de setembro – 56º Mação Verde Horizonte

24 a 26 de setembro – 48º Ralicross De Sever Do Vouga30 a 31 de outubro – Ralicross De Castelo Branco