Jazz a pedais aquáticos na praia fluvial de Destriz em Oliveira de Frades

O espetáculo de jazz a pedais aquáticos “VoloSwing”, da companhia Le Piano du lac”, vai ter lugar no dia 24 de setembro, na praia fluvial de Destriz, anunciou hoje a Câmara Municipal de Oliveira de Frades.

“Um barco anfíbio com grandes rodas de pás acolhe um trio que se entrega a um cocktail divertido e dançante, misturando jazz com estilo contemporâneo”, descreve uma nota de imprensa daquela autarquia do distrito de Viseu.

No anfíbio, continua o documento, estão Voël Martin (piano, trombone e trompete), Laurent Labejof (voz e percussão), Mónica Cofiño (dança e capitã) e Nely Ferreira (som).

O espetáculo, promovido pela Binaural Nodar e pela companhia francesa La Chata, conta com o apoio do Município de Oliveira de Frades, nesta “míni digressão da companhia Le Piano du Lac” em Portugal, acrescenta o comunicado.