IPDJ entrega a Bandeira da Ética a três associações do Distrito de Viseu

A Direção Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) formalizou a entrega da Bandeira da Ética às associações/clubes: Atitudes Traquinas Associação Desportiva Os Afonsinhos | Resende; Associação de Educação Física e Desporto | Tondela e Dínamo Clube Estação | Viseu.

A entrega realizada pela Diretora Regional do Centro, Catarina Durão, teve lugar no passado dia 21 de outubro, pelas 15 horas, nos serviços desconcentrados de Viseu do IPDJ e contou com as seguintes presenças:

– Atitudes Traquinas Associação Desportiva Os Afonsinhos: Marcos Antunes (Presidente da Direção) | Amadeu Vasconcelos (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Resende) e António Antunes (Embaixador da Ética – Norte).

– Associação de Educação Física e Desporto | Tondela: Pedro Tavares (Diretor da Prova Meia Maratona e representante da Câmara Municipal de Tondela).

– Dínamo Clube Estação | Viseu: João Ginestal (Presidente da Direção) | Ermelinda Vasconcelos (Vereadora do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Viseu).

A Bandeira da Ética consiste na certificação e promoção dos valores éticos no desporto. A implementação e operacionalização da Bandeira da Ética é da competência do IPDJ, através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), mediante a criação de uma marca de qualidade das iniciativas desportivas, a qual deve ser potenciada pelas entidades certificadas dentro e fora da sua organização.