IPDJ, CNJ e FNAJ promovem comemorações do Dia Internacional da Juventude em todo o continente

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o Conselho Nacional de

Juventude (CNJ) e a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) assinalam o

Dia Internacional da Juventude com um programa completo de atividades que passam

por tertúlias, exposições, brigadas jovens de sensibilização, workshops, showcookings,

um bootcamp, entre outras novidades.

O tema das comemorações de 2021, definido pelas Nações Unidas, «Transformar

Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária» , abre

espaço a atividades vocacionadas para o aproveitamento de alimentos; economia

circular; nutrição, com a utilização de alimentos oriundos de produtores locais,

sazonais e com uma pegada ecológica baixa; compostagem, hortas verticais e outros

mecanismos em que cada pessoa pode reduzir o desperdício alimentar e produzir os

seus próprios alimentos.

O dia 12 de agosto foi declarado como Dia Internacional da Juventude em 1999, após

recomendação resultante da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude,

que teve lugar em Portugal, em 1998. Desde então, tem-se celebrado mundialmente este dia,

assinalando o potencial transformador da juventude na sociedade e na sustentabilidade social,

económica e ambiental.

A juventude tem sido a principal reivindicadora da adoção de medidas e ações políticas

de mitigação das alterações climáticas e do esforço e articulação internacional

necessários para uma efetiva proteção do planeta.

Os objetivos deste dia que celebra a juventude são de consciencializar para formas de

reduzir a pegada ecológica; promover estilos de vida mais saudáveis e ecologicamente

sustentáveis; incentivar a juventude a desenvolver ações inovadoras na área da

proteção do planeta e da biodiversidade; e conhecer melhor a economia circular.

Conheça o programa nacional