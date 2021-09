Investimento de 250 mil euros torna Ecopista do Dão mais segura e com melhores condições

Obra de requalificação, da responsabilidade do Município de Viseu, está concluída e abrangeu a totalidade do troço existente no concelho

Foi ontem inaugurada a empreitada de requalificação da Ecopista do Dão, que incluiu intervenções em todo o troço existente no concelho de Viseu. Com a conclusão dos trabalhos, aquela que é uma das infraestruturas de eleição dos viseenses conta agora com as condições de segurança reforçadas, depois da revisão da sinalização horizontal e vertical de seis cruzamentos.

“Hoje estou duplamente satisfeita, primeiro porque honrámos um compromisso assumido pelo Município de requalificar a Ecopista. Depois, porque cumprimos os prazos estipulados e podemos, neste final de agosto, devolver a estrutura para usufruto dos viseenses e todos aqueles que a utilizam”, afirmou Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. A requalificação da Ecopista do Dão representou um investimento do Município de Viseu que ronda os 250 mil euros.

Os trabalhos levados a cabo incluíram a repintura em slurry do troço inicial, entre o Tribunal (Avenida da Europa) e a Estação de Figueiró; a requalificação da sinalização horizontal e vertical de seis cruzamentos considerados mais problemáticos; a repintura em slurry e sinalização de todos os cruzamentos da ecopista; a melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais com reperfilamento de valetas e execução de valetas em betão; e ainda aplicações pontuais da vedação da Ecopista. Refira-se ainda que o lettering, o arranjo da vedação em madeira, a substituição de dissuasores e limpeza, a desmatação de taludes e a remoção de terras soltas, já foram executados no âmbito dos contratos de manutenção com a CIM. Posteriormente, prevê-se uma 2ª fase de intervenção na qual se incluirá a pintura do slurry do troço mais recente.

O Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, congratulou-se também com o rigor no prazo de execução da empreitada. O dirigente da CIM – entidade responsável pela gestão da Ecopista do Dão – fez questão de salientar a aposta determinada da região no turismo de natureza, lembrando “os investimentos que estão a ser feitos na Ecopista do Vouga e na Ecovia do Mondego”.

Passados cerca de 14 anos depois da inauguração do 1º troço, o Município de Viseu volta a realizar uma intervenção de grande dimensão neste espaço ‘nobre’ de prática de atividade física dos cidadãos. Para Conceição Azevedo, “a Ecopista é uma das infraestruturas mais importantes e que representa bem uma dimensão do modelo de qualidade de vida que definimos para Viseu: o bem-estar, a vida saudável ao ar livre, a natureza, o exercício físico… Enfim, simboliza muito daquilo que nos faz a todos felizes”.

Recorde-se que a inauguração do 1º troço (até Figueiró) da Ecopista do Dão realizou-se em 21 de abril de 2007. A 2ª fase, entre Figueiró e Santa Comba Dão (no concelho de Viseu, até Farminhão), foi inaugurada a 01 de julho de 2011. A gestão e manutenção deste equipamento está entregue à CIM Viseu Dão Lafões que, anualmente, protocola com os Municípios de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão.