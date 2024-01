International Flight Academy de portas abertas no sábado em Viseu

A International Flight Academy (IFA) vai estar de portas abertas no sábado, no aeródromo municipal de Viseu, para todos aqueles que estejam interessados em conhecer melhor o universo da aviação.

Neste “Dia Aberto – Academia de Pilotos” será possível aproveitar experiências e ensinamentos proporcionados pela IFA, uma empresa líder na formação aeronáutica em Portugal e que pretende reforçar a atividade no concelho de Viseu.

“Será uma demonstração do muito que temos a oferecer a todos os interessados em serem pilotos, e cujo número tem vindo a crescer. Um aluno pode completar a sua formação integrada no prazo de apenas 18 meses, com a parte prática iniciada já no quarto mês e mediante o atendimento de alguns requisitos da ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil)”, explicou o diretor executivo da IFA, José Madeira.