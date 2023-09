Inscrições abertas para apresentação do Trail do Trabulo

O Trail do Trabulo vai decorrer em 26 de novembro e para participar no evento a Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, já abriu as inscrições.

“Desafio, aventura e paisagens naturais deslumbrantes, são o mote desta primeira edição” do Trail do Trabulo que a câmara, liderada pelo social-democrata Alexandre Vaz, está a organizar.

O Trail do Trabulo tem uma extensão de 20 quilómetros, mas o evento tem, igualmente, organizado um míni trail de 12 quilómetros e uma caminhada com esta mesma distância.