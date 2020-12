INICIATIVA NACIONAL CIDADES CIRCULARES – PLATAFORMA PRAÇA DAS CIDADES | FUNDO AMBIENTAL

No âmbito da “Iniciativa Nacional Cidades Circulares”, o Município de Oliveira de Frades manifestou o seu

interesse em integrar uma rede e identificar potenciais parceiros que partilhem

desafios comuns em matéria de transição para a economia circular, sendo criada a

plataforma pré-concursal “Praça das Cidades”.

Esta iniciativa tem como objetivo apoiar e capacitar os Municípios e as suas

comunidades na transição para a económica circular e promover o desenvolvimento

urbano sustentável.

Neste sentido, o Município manifestou interesse na integração de redes, nos seguintes

temas prioritários:

• Ciclo urbano da água – consiste na melhoria da eficiência da retenção, captação e

uso da água; na promoção do aumento da reutilização, reciclagem e valorização da

matéria-prima existente nas águas residuais e produtos até agora considerados finais;

e a adoção de soluções de base natural e soluções inovadoras de produtos e

processos para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida urbana e reduzir a

pegada hídrica dos sistemas urbanos;

• Relações urbano-rurais – visa fomentar a equidade no acesso aos serviços de

interesse geral; a afetação do solo rústico a atividades produtivas; minimizar os

impactos da ocupação dispersa; potenciar a eficiência do metabolismo regional

urbano; a utilização sustentável e eficiente dos recursos naturais; o desenvolvimento

de sistemas alimentares regenerativos e de corredores de alimentação; a oferta de

produtos regionais frescos; a gestão sustentável das florestas e dos solos; a formação

de ciclos fechados de nutrientes e de outros recursos; e a preservação e recuperação

dos serviços de ecossistemas e proteção da paisagem;

• Urbanismo e construção – inclui ações integradas de reabilitação urbana; a

promoção da reutilização de edifícios e espaços abandonados; a qualificação do

espaço público e dos equipamentos urbanos; a regulação de novos modelos de

negócios no setor imobiliário; e novas lógicas de contratação e de oferta de serviços

públicos e espaços coletivos. Visa, ainda, promover a gestão inteligente dos resíduos

da construção com soluções inovadoras e projetos demonstrativos.

No total do país, foram submetidas 66 manifestações de interesse, num total de 38

Municípios, das várias regiões do país. Destaca-se o elevado número de participações

de municípios da região Centro, que submeteram 22 destas manifestações de

interesse.

Numa próxima fase irá decorrer a criação das redes consoante as manifestações de

interesse, e a candidatura a financiamento e apoio técnico conjunto, sendo que já se

iniciaram contactos com outros Municípios para a criação de redes.