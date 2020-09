Informação PSP – Volta a Portugal em bicicleta

A Policia de Segurança Pública de Viseu informa que, no dia 30 de Setembro de 2020, irá decorrer a chegada a Viseu da edição especial da Volta a Portugal em Bicicleta, pelo que o trânsito irá ficar condicionado, antes durante e depois do referido evento.

No dia 29 Setembro ,

Na Avª. da Europa fica com o trânsito muito condicionado/cortado, desde as 19H00 do dia 29 até às 21H00 do dia 30SET2020, com ocupação de estacionamentos pela logística da empresa promotora e das equipas. Acrescentado ainda informar que a chegada/Meta da 3ª etapa será nessa artéria.

Alternativas- O trânsito proveniente da EN16 Pascoal, para aceder à cidade terá de seguir pela Avª. da Bélgica.

No dia 30SET2020

Às 15H00 inicia-se o policiamento, com os cortes /condicionamento de trânsito até às 19H00, nas seguintes artérias:

· Av. Do Pintor;

· Rua Heróis Lusitanos;

· Rotunda da Pólvora;

· Rotunda Heróis Lusitanos;

· Rotunda de São Tiago;

· Praça Grão Vasco;

· Rotunda Pinto Raposo;

· Rotunda do Coval e acessos.

· Rotunda do Sátão em direção à rotunda do Coval;

· Avª. António José de Almeida até à Rotunda Cibernética.

· Avª. da Europa – Meta – ( Já fechada ao trânsito )

O trânsito nesta cidade será condicionado/cortado, nomeadamente na zona envolvente ao itinerário, alertando os automobilistas do seguinte:

CONDICIONAMENTOS NAS ENTRADAS /SAIDAS NA CIDADE ENTRE AS 15H00 E AS 19H00 DE 30SET2020.

· O trânsito proveniente da EN16 Pascoal, para aceder à cidade, terá de seguir pela Avª. da Bélgica.

· O percurso irá ficar em alguns locais condicionado em virtude de se estar a colocar grades e pórticos.

· As artérias envolventes à Av. Da Europa bem como ao Tribunal de Viseu ficam com o trânsito interdito.