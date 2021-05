Inclusão social é uma das prioridades da região Viseu Dão Lafões

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões vai, na estratégia para o próximo quadro financeiro plurianual, assumir como prioridade a inclusão social, a dinamização comunitária e a cidadania, anunciou hoje o seu presidente, Rogério Abrantes.

“Este domínio prioritário de ação pretende ser um espaço de construção de respostas a um conjunto de desafios diversificados que a confrontação dos fatores de vulnerabilidade de diversas famílias e grupos sociais específicos hoje colocam a Viseu Dão Lafões”, justificou o autarca.

Estes desafios remetem “ora para a inclusão de pessoas com deficiência, ora para a promoção da igualdade do género e o combate à violência, ora para a integração de minorias étnicas e outros grupos marginalizados”, explicou.

Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, nalguns casos, são desafios que têm já, da parte do tecido institucional da região, “respostas inovadoras que importa aprofundar, qualificar e disseminar”.

Noutros casos, são “desafios emergentes e que, por isso, exigem respostas novas ou respostas distintas das habitualmente mobilizadas”, acrescentou.

Rogério Abrantes falava em Castro Daire, durante a assinatura de protocolos de cooperação “Para a Igualdade e a Não Discriminação”, celebrados entre os 14 municípios que integram a CIM e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

O autarca explicou que a CIM, em parceria com os seus municípios, lançou e viu aprovada a candidatura “+ igual Viseu Dão Lafões”, que tem um valor global de 500 mil euros.

Desta forma, acrescentou, será dado “apoio a ações relativas não só ao desenvolvimento de diagnósticos, bem como à operacionalização dos planos municipais para a igualdade, definindo uma estratégia intermunicipal de políticas de igualdade e não discriminação”.

“Este inovador projeto, que alberga todo o território, tem como objetivo, através da experiência adquirida em outros projetos e do estudo da realidade local, definir e implementar medidas intermunicipais capazes de adequar as políticas públicas de igualdade e não discriminação às necessidades reais do território”, referiu.

A CIM Viseu Dão Lafões é constituída pelos municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.