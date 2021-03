Incêndio destrói aviário e mata quatro mil pintos em Oliveira de Frades

Um incêndio destruiu hoje um aviário no concelho de Oliveira de Frades, matando cerca de quatro mil pintos que estavam no seu interior, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, o fogo teve início cerca das 11:30, num aviário de Arcozelo das Maias.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o aviário “já estava tomado pelas chamas”, referiu.

No local estiveram quatro viaturas e onze operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades e uma equipa da GNR.