INAUGURAÇÃO DO PR 5 – ROTA DAS POLDRAS | CAMINHADA LIVRE “OUTUBRO ROSA”

10 DE OUTUBRO | 9H00 | SOUTO DE LAFÕES

Devido à evolução epidemiológica da COVID-19, não foi possível inaugurar o PR5 –

Rota das Poldras no passado dia 21 de março.

Desta forma, o Município marcou a inauguração deste percurso para o próximo dia 10

de outubro (sábado), pelas 9h00, em Souto de Lafões, integrando a caminhada “Outubro

Rosa”(campanha anual realizada, mundialmente, em outubro pela Liga Portuguesa

Contra o Cancro com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do

cancro da mama).

Durante o trilho com uma extensão de 7 km, os participantes para além do saudável

contacto com a natureza, poderão conhecer a Igreja de São João Baptista, classificada

como Monumento de Interesse Público, a Ponte do Cunhedo, o Rio Vouga, a Ribeira de

Varzielas, entre outros locais de interesse turístico e histórico.

Este percurso insere-se no ciclo de percursos pedestres promovido pelo Município e

conta com o apoio da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oliveira de Frades,

Souto de Lafões e Sejães e do Grupo de Voluntariado Comunitário de Oliveira de

Frades (Núcleo Regional do Centro) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).