(I Tábua de Igualdade(s) 2020 termina com Campanha de Prevenção da Violência)

“Não fiques Indiferente! Faz a Diferença.” foi o mote da I Tábua de Igualdade(s) 2020 que teve o seu encerramento no passado dia 25 de novembro com o lançamento do Vídeo e Campanha de Prevenção da Violência, com o mesmo nome.

O mesmo foi lançado em três fases no Facebook do Município de Tábua tendo um alcance aproximado de 6738 visualizações, publicado no Youtube ( https://youtu.be/NWyOM-4vNuo ) e difundido pelos televisores do Centro Cultural de Tábua, do Município, das Piscinas e no TOMI.

A I Tábua de Igualdade(s) 2020 englobou diversas iniciativas, em que algumas ainda se encontram a decorrer, como “A Igualdade é …” até 31 de dezembro de 2020, desafio aos jardins de Infância do Concelho e o Concurso “Esculpindo a Igualdade” até 08 de março de 2021.

Este evento dedicado à igualdade pautou-se pela promoção de parcerias entre diferentes sectores do município, mas também com a CPCJ, a ADI, as escolas, as instituições e a comunidade em geral, numa lógica de alargar a abrangência da temática convergindo para prevenir e combater toda e qualquer forma de violência e promover a igualdade e não discriminação, fazendo refletir e consciencializar a sua importância.

O Município agradece a todos/as quantos contribuíram para que a I Tábua de Igualdade(s) 2020 fosse uma realidade.

Vídeo completo: https://www.youtube.com/watch?v=NWyOM-4vNuo