Natal Encantado no Terreiro, em Moimenta da Beira

Há um ano, na edição de estreia, o programa do “Natal Encantado no Terreiro” foi um sucesso, fez furor entre a pequenada. Este ano, prevê-se sucesso ainda maior, com maior afluência. O programa assim o promete. É mais diversificado e ainda mais divertido. Ao todo, são três dias de muita animação no Terreiro da Freiras, o largo mais histórico da vila de Moimenta da Beira. No primeiro dia é só durante o período da tarde, mas nos dois seguintes é de manhã e à tarde.

Dia 20

14h30- Conto de Natal

16h00- Espaço Guloseima

17h00- Coreografia com Mascotes

Atelier: Árvore no Pau de Canela (14h00 às 19h30)

Dia 21

11h00- Bolas de Sabão

15h00- Conto de Natal

16h00- Espaço Guloseima

16h00- Espetáculo com o grupo “Dança Criativa”

17h00- Espetáculo de Magia

Atelier: Duende na Floresta (10h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00)

Dia 22

11h00- Mímica de Natal

15h00- Conto de Natal

16h00- Espaço Guloseima

16h00- Espetáculo com a academia de dança “Dezpassitos”

17h00 Explosão de Neve + Coreografias com Mascotes

Atelier: Presente Encantado (10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00)

Horários do Evento:

– dia 20: 14h00 às 20h00

– dia 21: 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 19h00

– dia 22: 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

Espaços em funcionamento: Floresta das Fadas de Natal; Casa da Fada Mágica; Casa da Fada Trabalhadora; Casa da Fada Gulosa; Cantinhos dos Jogos; Palco de Talentos; Mascotes; Pai Natal; Neve Artificial; Magia; Ateliers; Insufláveis; Street Food; Artesanato e Feira do Livro.