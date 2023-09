Hospital de Viseu implementa sistema integrado de atendimento

O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) implementou um sistema integrado de atendimento na área da consulta externa e no átrio principal para otimizar e gerir o tempo de espera dos utentes, anunciou aquela unidade de saúde.

“Trata-se de uma solução de gestão de filas de espera, com recurso a quiosques multimédia e monitores LCD, que visa otimizar o processo de atendimento e chamada de utentes, quer para atos clínicos, quer para atos administrativos”, explicou o CHTV.

Em comunicado de imprensa, a administração hospitalar esclareceu que, “nos quiosques multimédia, o utente poderá efetivar logo a sua consulta, através da leitura do cartão de cidadão, ou tirar senha para atendimento num balcão administrativo”.

“A senha identifica o utente de forma anonimizada e indica a área de espera para onde se deverá dirigir. No monitor LCD da sala de espera, o utente poderá acompanhar as senhas que estão a ser chamadas e a indicação do gabinete de destino”, pormenorizou.

Com este sistema, indicou o documento, “passa a haver total privacidade na convocatória dos utentes, em cumprimento da legislação sobre proteção de dados pessoais”.

A administração disse que o objetivo “é qualificar a prestação de serviços do CHTV, investindo na melhoria da comunicação, na simplificação e modernização dos processos”.

Para suportar a sua implementação, referiu, “foi revista toda a sinalética dos espaços envolvidos, estando agora facilitada a identificação das diversas áreas e a circulação dos utentes no hospital”.

O CHTV indicou ainda que “foram alocados colaboradores” da unidade hospitalar e da Associação de Voluntários do Hospital de São Teotónio e da Liga de Amigos para “promover a adesão e prestar esclarecimentos necessários” a utentes e profissionais.

O sistema integrado de atendimento “enquadra-se no âmbito da estratégia definida pelo conselho de administração de transformação digital e modernização administrativa”, lê-se no comunicado.

O CHTV informa ainda que a implementação deste sistema foi “cofinanciada pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI-05-5762-FEDER-40623)”.