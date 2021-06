Hospital de Viseu conclui projeto para novo Centro de Ambulatório e Radioterapia

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) concluiu o projeto/estudo para a construção do novo Centro de Ambulatório e Radioterapia, um investimento superior a 24 milhões de euros.

O estudo inclui a unidade de radioterapia, hospital de dia hemato-oncológico, mas está também pensado para acolher outras áreas de prestação de cuidados em regime ambulatório, nomeadamente hospitais de dia. Com este projeto, a administração do CHTV pretende ainda expandir a Consulta Externa, de modo a responder de forma adequada às necessidades da população.

A proposta do CHTV inclui uma parceria com o Instituto Português de Oncologia de Coimbra, E.P.E. (IPOC) e o Agrupamento de Centros de Saúde Dão-Lafões, que envolve a partilha conjunta do planeamento e instalação da Unidade de Radioterapia, a formação dos recursos humanos necessários, a uniformização de práticas clínicas e a utilização em moldes de complementaridade dos tratamentos e meios de diagnóstico que se revelem necessários.

Segundo Nuno Duarte, presidente do Conselho de Administração do CHTV, “a pandemia obrigou a ajustar o projeto a esta nova realidade, com circuitos diferentes, com novos espaços e posicionamentos. Mas é com grande satisfação que demos um passo decisivo num projeto que tantas mais-valia irá trazer à população”.

O CHTV já remeteu o projeto para autorização superior, e espera-se que no final do mês de agosto seja possível submeter a candidatura a fundos comunitários.

A construção do novo Centro de Ambulatório e Radioterapia vem assegurar a diferenciação do hospital e ao mesmo tempo melhorar a prestação de serviços, indo ao encontro das expectativas das populações da região interior centro do país.