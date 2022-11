Homem de 60 anos detido em Lamego por tráfico de armas

Um homem de 60 anos foi detido quarta-feira, em Lamego, Viseu, pela presumível autoria do crime de tráfico de armas, foi hoje anunciado pela Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado enviado à Agencia Lusa, aquela força policial explica que além daquele homem, foram também detidos cinco indivíduos em flagrante delito pela posse de armas proibidas, nomeadamente 1300 munições e 11 armas de fogo de diversos calibres.

As detenções, refere o texto, estiveram a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e que foram feitas no cumprimento de 16 buscas domiciliárias e não domiciliarias.

O detido indiciado pelo crime de tráfico de armas vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.