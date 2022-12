Homem de 43 anos detido por caça em área de proteção em Nelas

O Comando Territorial fa GNR de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mangualde, anuncia hoje, em comunicado, que deteve no domingo um homem de 43 anos, por caça em área de proteção, no concelho de Nelas, distrito de Viseu.

Na nota de imprensa, a GNR esclarece que, “no decorrer de uma ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA detetaram o suspeito a praticar o ato venatório a menos de 500 metros de instalações industriais”.

A GNR refere que, a esta distância, é “considerada área de proteção, motivo que levou à detenção em flagrante” e ainda à apreensão de diverso material entre os quais “uma caçadeira e 64 munições”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Nelas e lembra que, entre outros locais, constituem áreas de proteção terrenos adjacentes a áreas e estabelecimentos que envolvem a presença de pessoas.