Homem de 22 anos detido por posse de arma proibida em Penalva do Castelo

Um homem de 22 anos foi detido este domingo por posse de arma proibida, no concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, pelos elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mangualde, anunciou o Comando Territorial de Viseu da GNR.

Segundo um comunicado de imprensa, a detenção foi efetuada no decorrer de uma ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório que militares do NPA realizavam no primeiro dia do ano.

Os guardas “detetaram que o suspeito se encontrava a praticar o ato venatório com uma arma de fogo não registada e modificada, motivo que levou à sua detenção em flagrante, uma vez que se trata de uma arma proibida”, referiu.

No seguimento das diligências policiais, que contou com o reforço do NPA de Santa Comba Dão, esclareceu a nota de imprensa, “foi possível apurar, ainda, que o indivíduo não dispunha de licença de caça nem licença de uso e porte de arma”.

“No decorrer da ação policial foi possível apreender o seguinte material: uma arma de caça; 80 cartuchos e um colete de caça”, discriminou o documento, adiantando que o detido foi constituído arguido e que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde.