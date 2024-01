Gustavo Reinas atua sábado no Mercado 2 de Maio de Viseu

O jovem músico Gustavo Reinas, natural de Nelas, vai atuar no Mercado 2 de Maio, em Viseu, no próximo sábado à noite, no âmbito da estratégia da Câmara Municipal para animar aquele espaço que foi recentemente remodelado.

“Vencedor do The Voice Portugal 2023, Gustavo Reinas tem conquistado grandes aplausos. Com apenas 16 anos, partilhou o palco com figuras marcantes do panorama musical português como Marisa Liz, Sónia Tavares, António Zambujo e Simone de Oliveira”, recordou a autarquia.

A entrada para o concerto é livre, mas está sujeita à lotação do mercado.