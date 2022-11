Grandes clássicos do cinema mudo vão ser musicados ao vivo

A Fundação INATEL leva na 6ª edição do Salão Piolho em novembro e dezembro aos distritos de Viseu, Porto e Lisboa, 11 cine-concertos que são uma mostra do melhor cinema mudo nacional e internacional. Drama, comédia e documentário, sessões sempre acompanhadas ao vivo por talentosos músicos portugueses que criaram para este evento sonoridades únicas

Viseu – 10 a 12 novembro

Os cine-concertos chegam ao distrito de Viseu: desde a eletrónica à música clássica sem esquecer a música tradicional portuguesa, tão cara à Fundação INATEL, apresentamos 3 momentos plenos de emoção para todos aqueles que são apaixonados pela Música e pelo Cinema.

Porto – 24 a 26 de novembro

Os cine-concertos chegam ao Porto com uma mostra do melhor cinema mudo nacional e internacional. Drama, comédia e documentário, sessões sempre acompanhadas ao vivo por talentosos músicos portugueses que criaram para este evento sonoridades únicas.

Lisboa – 7 a 10 de dezembro

Os cine-concertos chegam à capital: Lisboa recebe, em vários locais, as atuações de distintos músicos que acompanharão, com originalidade e criatividade, algumas das melhores obras do cinema mudo nacional e internacional.