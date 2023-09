O ciclo de percursos pedestres “Tondela… Caminhando e descobrindo” termina em 01 de outubro com a realização da Grande Rota do Caramulo, que percorre vários trilhos das freguesias de Castelões e do Guardão.

A caminhada terá início pelas 09:00, junto ao Museu do Caramulo, e o trilho tem uma “cota máxima superior a mil metros de altura”.

A Grande Rota do Caramulo contabiliza “30 quilómetros, para uma duração estimada de oito horas e com um nível de dificuldade considerado médio”.