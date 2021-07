Golo de Cornélio dá vitória ao Sporting da Covilhã sobre Académico de Viseu

O Sporting da Covilhã venceu hoje o Académico de Viseu por 1-0, também da II Liga de futebol, com um golo marcado por Diogo Cornélio, oriundo da equipa B, no encontro de preparação jogado em Seia.

Após cinco jogos realizados na pré-época, os serranos somam quatro vitórias e uma derrota, enquanto a formação de Viseu ainda não venceu nenhum dos três jogos de preparação.

A partida decorreu no Estádio Municipal de Seia, concelho onde os ‘leões da serra’ se encontram a cumprir um estágio de uma semana.

O Sporting da Covilhã venceu por 7-1 o primeiro teste, frente a uma seleção de jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco, perdeu com o Benfica por 2-0, ganhou pela margem mínima ao Portimonense e levou a melhor sobre o Trofense, o primeiro adversário esta temporada, na Taça da Liga, por 2-0.

Depois de perder com o Paços de Ferreira, 2-0, o Académico de Viseu já tinha empatado 1-1 com o Anadia.

A equipa orientada por José Gomes defronta o FC Porto, no sábado, e o Moreirense, no domingo.

O Sporting da Covilhã, com Wender Said no comando técnico, faz o último jogo de preparação no sábado, às 10:00, novamente frente ao Portimonense, desta vez em casa dos serranos.