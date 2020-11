GNR Viseu | Sernancelhe – Constituído arguido por ameaças com arma de fogo

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Sernancelhe, ontem, dia 18 de novembro, identificou um homem de 35 anos por ameaças com arma de fogo, no concelho de Sernancelhe.

No decorrer de uma investigação pelo crime de ameaças com arma de fogo que decorria há cerca de cinco meses, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária e outra em veículo, culminando na apreensão do seguinte material:

· Uma arma de ar comprimido;

· Uma mira telescópica;

· Uma pistola de alarme;

· 13 munições de salva.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira.