GNR e Município de Tondela implementam projeto piloto de teleassistência a idosos

A GNR e o Município de Tondela assinaram hoje um protocolo de cooperação, que visa a implementação de um projeto piloto de teleassistência a idosos que vivam sozinhos ou mais isolados.

A assinatura do protocolo decorreu durante a manhã de hoje, no salão nobre da Câmara Municipal de Tondela, e prevê a entrega de um aparelho eletrónico a pessoas mais vulneráveis, de forma a que possam ser acionados meios de socorro.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, este projeto piloto irá abranger, na fase inicial de teste, seis famílias do concelho.

“Este é um instrumento que serve para dar mais segurança a pessoas vulneráveis e que, se for bem sucedido, será muito necessário no futuro. É um projeto na sua forma embrionária ainda, mas que pretende tirar proveito de sinergias entre Município e GNR”, apontou.

Já o comandante distrital da GNR de Viseu, Vítor Assunção, sublinhou que este é um projeto sem qualquer fim lucrativo, que visa prestação de serviço a quem mais precisa, aos mais vulneráveis, aos idosos.

“Será disponibilizado um equipamento aos utentes, que depois geram alertas na sala de situação, 24 horas por dia. Assim, procura-se deixar as pessoas no seu habitat natural o mais tempo possível, evitando a sua institucionalização, sendo esta a sua grande virtude, garantindo condições de maior segurança e qualidade de vida”, sublinhou.

O aparelho eletrónico é acionado quando é premido o botão, mas também se os aparelhos se mantiverem inativos mais de 12 horas.