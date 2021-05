GNR de Aveiro desmantelou rede de furto e viciação de viaturas

A GNR de Aveiro deteve 15 pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede de furto e viciação de carros e tráfico de droga, tendo apreendido 35 viaturas, informou hoje aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que durante a operação “Drive In”, que decorreu na segunda-feira, foram detidos 13 homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 50 anos, nos distritos de Aveiro, Braga, Guarda, Lisboa, Porto e Viseu.

“No seguimento de uma investigação que decorria há cerca de um ano e meio, foi desencadeada uma operação que visou uma rede criminosa de indivíduos que se dedicava ao furto, recetação e viciação de viaturas, falsificação de documentos, furtos em residências e tráfico de estupefacientes, com incidência no norte do distrito de Aveiro e com ligações a outras zonas do país”, refere a mesma nota.

Segundo a GNR, esta operação foi desenvolvida nos concelhos de Braga, Espinho, Estarreja, Gaia, Guarda, Loures, Mangualde, Oliveira de Azeméis, Ovar e Santa Maria da Feira, tendo sido dado cumprimento a 11 mandados de detenção fora de flagrante delito e realizadas 64 buscas domiciliárias.

Durante a operação foram apreendidas 35 viaturas, centenas de placas VIN, certificados de matrícula e documentos de viaturas, 40 catalisadores, quatro bancadas de oficina mecânica auto, várias caixas/malas e tróleis de ferramentas de mecânica automóvel, diversas peças de viaturas desmanteladas, diversos artigos de viaturas furtados e artigos em ouro.

Foram ainda apreendidas uma pistola de alarme, várias réplicas de armas, 21 munições de calibre 6,35 milímetros, 200 litros de gasóleo, 20 botijas de gás, diversos artigos de construção e ferramentas, 400 doses de haxixe e 16 mil euros em dinheiro.

Nesta ação foram empenhados 270 militares da GNR provenientes dos Comandos Territoriais de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém e Lisboa, bem como da Unidade de Intervenção (UI), contando ainda com o apoio da PSP.