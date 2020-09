O Solar do Mimo, Centro de Acolhimento de Crianças em Risco, tem como Missão a

proteção e remoção imediata do perigo a que Crianças e Adolescentes estão sujeitos,

promovendo um acolhimento securizante e que se traduza na construção de um

verdadeiro projeto de e para a vida, atendendo sempre ao seu Superior Interesse. No

entanto, pretendemos ainda mais e consideramos que como Pessoas e Comunidade, é

nossa Missão primordial, trabalhar na prevenção desses maus tratos, ou seja,

promover a cultura do Bom Trato.

Neste contexto, o Solar do Mimo está presente no Projeto “Gira por la Infancia 2020”,

e convida todas as Entidades com responsabilidade em matéria de Infância e

Juventude a participar!

“Gira por la Infancia 2020”, é um projeto internacional, com Sede em Espanha,

promovido pelo Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI), que após 4

edições no formato presencial, apresenta este ano, a sua primeira edição em modo

virtual.

O objetivo do projeto, é criar uma cultura de bom trato através da participação

infantil, prevendo-se a participação de cerca de 30 Países dos 5 continentes. As

crianças e adolescentes agrupadas através de conselhos de participação infantil,

escolas, grupos de escuteiros, associações, etc., vão partilhar através do programa

Zoom as suas vivências acerca do encerramento das escolas em consequência da

COVID-19, bem como as suas propostas para se conseguir uma escola que responda

às necessidades educacionais e sociais geradas pela pandemia.

Os resultados obtidos serão divulgados nas redes sociais através de pequenos vídeos e

os relatórios enviados a instituições, administrações públicas e aos principais

governantes de todo o mundo para que façam todo o possível para considerar as

propostas de crianças e adolescentes.

Assim, até 30 de Setembro decorrem as candidaturas, em outubro será realizado um

trabalho de pesquisa em grupo acerca do tema referido e de 10 a 20 de novembro

serão apresentadas as propostas das crianças e adolescentes participantes neste

projeto.

Toda a informação está disponível no site do projeto http://www.giraporlainfancia.org

PARTICIPA! APRESENTA A TUA CANDIDATURA, JUNTA-TE A NÓS E FAZ OUVIR A TUA VOZ!