‘Geocaching’ com atletas de todo o mundo em Oliveira de Frades de 11 a 13 de agosto

Um megaevento internacional de ‘geocaching’ para uma caça ao tesouro tecnológica vai ter lugar no concelho de Oliveira de Frades, de 11 a 13 de agosto, anunciou a Câmara Municipal de Oliveira.

“Mais de 500 pessoas irão reunir-se de 11 a 13 de agosto de 2023 para uma caça ao tesouro tecnológica de três dias pelas ruas, serras, rio e outras maravilhas naturais, pré-históricas e culturais de Oliveira de Frades”, afirma, numa nota hoje divulgada, o presidente da Câmara de Oliveira de Frades, João Valério.

Este “megaevento internacional de ‘geocaching’ é aberto a pessoas de todas as idades” e intitula-se “Love Love… Oliveira de Frades”, adianta o autarca de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu.

A vila “receberá centenas de pessoas de todo o mundo que desejam descobrir os tesouros escondidos pelo município, assim como conhecer os recantos e encantos deste paraíso natural português”, destaca.

O programa “pretende divulgar as maravilhas e os tesouros escondidos em Oliveira de Frades, entre os seus rios e serras, assim como disponibilizar aventuras para todas as idades” paralelamente ao ‘geocaching’, refere a nota da Câmara.

Da agenda fazem parte “passeios pedestres pelo centro histórico da vila e por trilhos do concelho, plantação de árvores e ainda degustação do famoso frango do campo e uma visita ao Museu Municipal”.

“Com os mais aventureiros visitaremos também o rio Teixeira, a linha do Vouga e por fim a grande catedral do Neolítico, o Dólmen de Antelas”, na freguesia de Pinheiro, desafia a organização.

O “coração do megaevento” é no Parque Urbano de Oliveira de Frades (N 40 43.784 W 008 10.447) e estará “aberto entre as 14:15 e as 23:00, exceto no domingo, último dia, em que encerrará às 17:00”. A participação nas atividades é gratuita.

“Os curiosos são também convidados a vir conhecer o mundo do ‘geocaching’ e partilhar bons momentos com os aficionados deste passatempo mundial”, afirma o presidente da Câmara.

Os participantes terão ainda a “oportunidade tirar fotos com Signal The Frog (mascote do ‘geocaching’) e de partilhar as suas experiências com a Lackey Oceansazul, de Seattle, do Geocaching HQ”.

De acordo com o comunicado da autarquia, o ‘geocaching’ “é uma atividade mundial que mistura três interesses: tecnologia, caça ao tesouro e gosto pelo exterior, sobrepondo o mundo virtual ao mundo real”.

Os praticantes (‘geocachers’) deslocam-se até locais indicados online por outros participantes e, com a ajuda de coordenadas GPS, buscam pistas ou pequenas caixas (‘geocaches’),

“O principal objetivo é dar a conhecer novos locais ou descobrir pequenos tesouros escondidos em espaços que, de tão conhecidos, se tornam quase invisíveis, esclarece.

O evento é uma organização do grupo “100espinhos” em parceria com a associação de trabalhadores do município e da Câmara Oliveira de Frades.